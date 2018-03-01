Появились подробности убийства 27-летней женщины в Одессе. Полиция комментировать событие отказалась. Однако подробности рассказали соседи убитой.

"Я с того двора. Короче, полицейские сказали, что женщина сняла дверь с "сигналки", впустила кого-то к себе домой. Приехал отец, а тут такое. До этого говорили, что мужчина сделал. Но, судя по номеру квартиры, там жила незамужняя девушка ", передает со ссылкой на .

Также аноним сообщил другие детали происшествия.

"Мне известно, что убитая за день или несколько дней отправила своего ребенка (мальчик или девочка - не знаю), к бабушке", - говорит знакомый убитой.

Полицейские нашли тело в ночь на 28 февраля в квартире на улице Средней, район Молдаванка. 27-летнюю женщину убили и отрезали голову.

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