В Барселоне на выставке MWC 2018 в Барселоне был презентован флагманский смартфон Xperia XZ2. Гаджет получил практически безрамочный экран, корпус из переливающегося 3D-стекла и топовый процессор Snapdragon 845. Об этом пишет со ссылкой на .

Также новинка оснащена обновленной камерой Motion Eye, которая способна снимать видео в формате 4K в стандарте HDR. На сегодняшний день на рынке смартфонов ни один не обладает идентичной функцией.

По информации издания, экран смартфона защищен стеклом Gorilla Glass 5, а корпус имеет в основании алюминиевую раму.

Новинка получила 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Она также имеет слот для MicroSD объемом до 400 ГБ.

Разрешение основной камеры составляет 19 МП. Помимо 4К-видео, она может снимать Full HD видео c частотой до 960 кадров в секунду, и имеет функцию 3D-сканирования. Разрешение фронтальной камеры - 5 Мп. Она также получила функцию 3D-сканирования.

Диагональ экрана с разрешением Full HD - 5,7 дюйма. Емкость аккумулятора - 3180 мАч.

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