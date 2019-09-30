Юрий Романенко предостерег президента Зеленского от превращения в «почетного президента 95-го квартала»

Демарш секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка напоминает демарш покойного Александра , который в свое время протестовал против Петра Порошенко. Об этом заявил известный украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в , передает

«Только вместо Зеленский, а Порошенко место занял . Ничего нового в украинской политике. Кстати, и время почти такое же. И это очередной тревожный звоночек для Зеленского. Ибо не смог разруливать конфликты между олигархами, потому был купирован и закрыт в Безрадичах со своими пчелами», – рассказал Романенко.

По его словам, Зеленский имеет все шансы превратиться в «почетного президента 95 квартала».

«Погоня за формой не подменит содержание. Часы идут, время принимать решения, а не лабать очередную видимость цифрового государства. Дальше будет только хуже и больнее», – резюмировал политолог.

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