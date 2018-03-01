|Фонсека может сменить Венгера в "Арсенале" - СМИ
|01.03.2018 06:48
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"" рассматривает главного тренера "Шахтера" Паулу
Фонсеку как одного из возможных кандидатов на смену менеджеру
команды Арсену Венгеру летом 2018 года. Об этом
передает со ссылкой на .
В качестве кандидатов, кроме Фонсеки, называются главный тренер "Монако" Леонарду Жардим, экс-тренер "Баварии" Карло Анчелотти, Микель Артета, работающий с Пепом Гвардиолой в " Сити", ассистент тренера сборной Бельгии Тьери Анри, менеджер "Селтика" Брендан Роджерс и главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.
Также Фонсекой интересуется "Эвертон", который даже делал предложение специалисту осенью. Но "" не хотел отпускать наставника, в то время, как клуб играл важные матчи в Лиге Чемпионов.
Контракт Паулу Фонсеки истекает по завершению текущего сезона. Ранее учитель "Шахтера" не исключал возможность покинуть клуб летом.