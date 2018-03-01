"" рассматривает главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку как одного из возможных кандидатов на смену менеджеру команды Арсену Венгеру летом 2018 года. Об этом передает со ссылкой на .



Деятельность и результаты клуба под руководством Венгера руководство "Арсенала" будет оценивать по завершению текущего сезона. Но работа по поиску потенциального преемника французского тренера идет уже сейчас.

В качестве кандидатов, кроме Фонсеки, называются главный тренер "Монако" Леонарду Жардим, экс-тренер "Баварии" Карло Анчелотти, Микель Артета, работающий с Пепом Гвардиолой в " Сити", ассистент тренера сборной Бельгии Тьери Анри, менеджер "Селтика" Брендан Роджерс и главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

Также Фонсекой интересуется "Эвертон", который даже делал предложение специалисту осенью. Но "" не хотел отпускать наставника, в то время, как клуб играл важные матчи в Лиге Чемпионов.

Контракт Паулу Фонсеки истекает по завершению текущего сезона. Ранее учитель "Шахтера" не исключал возможность покинуть клуб летом.

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