3-месячную девочку с проломом черепа доставили в одну из больниц Кропивницкого Кировоградской области.

К врачам обратились родители ребенка, проживающих в одном из райцентров, передает со ссылкой на .

Младенец имел телесные повреждения, следовательно медики сообщили правоохранителям. Возбуждено уголовное дело о "умышленном нанесении телесных повреждений".

Собственные источники сообщили изданию, что у ребенка диагностировали перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг.

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