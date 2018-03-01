Стокгольмский арбитраж обязал ОАО "" доплатить НАК " Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных споров "" должен доплатить НАК $2,56 млрд, передает со ссылкой на .

"" в арбитраже планировал требовать от "Газпрома" около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокировка виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует на период 2009-2019 гг. Согласно документу "" должен ежегодно передавать не менее 110 млрд куб. м газа для его транзита по территории Украины, в то же время действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы.

Правительство сдерживает предельную цену на газ для населения. После создания рынка газа цену устанавливать никто не будет. Те, кто нуждаются в поддержке при оплате коммунальных услуг, получат субсидии.

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