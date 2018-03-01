Для 78% опрошенных украинцев поиск работы связан с проблемами и трудностями. Лишь каждый пятый трудоустроился без проблем. В то же время есть те, кто не желает менять имеющуюся работу на неизвестную действительность. Какой бы перспективной она ни была, передает со ссылкой на .

Work.ua собрал самые распространенные отговорки, которые стоят на пути к изменению карьеры.

Меня все равно не возьмут

Так рассуждают те, кто боится что-то менять. Выход из зоны вашего комфорта всегда открывает новые горизонты. Попробуйте хотя раз прислать резюме на понравившуюся вакансию. Точно будете знать возьмут ли вас на работу.

У меня нет опыта

Опыт никогда не берется сам по себе. Его нужно получать. Следует начинать с малого - работать помощником или стажером. Со временем вы получите необходимый опыт для работы на более высокой должности.

Я не знаю, как написать резюме

Сегодня это не проблема. Существует много профильных сайтов в сети интернет, где специалисты рассказывают, как писать резюме. Достаточно ознакомиться с советами и составить резюме своей мечты. Главное желание.

Нет хорошей работы

Сегодня работу можно найти как через интернет, так и через центры занятости. Кроме того, объявления о работе часто размещают в газетах, журналах. Тем более, в вашем окружении однозначно есть человек, на работе которого не хватает персонала. Найти работу - задача выполнимая для тех, кто действительно ее ищет.

Возраст уже не тот

Действительно, с возрастом найти новую хорошую работу сложнее, чем сразу после выпуска из института. В то же время, это задача не из разряда невыполнимых. Кстати, американская летчица Маргарет Рингенберг в 72 года облетела мир.

У меня очень хороший коллектив

Расставаться с хорошими коллегами сложно. Но если на горизонте появились новые перспективы, стоит поставить на весы хороший коллектив и возможность личного роста. Сменив работу, никто не запрещает вам общаться с бывшими коллегами. В качестве бонуса вы можете познакомиться с множеством новых интересных людей.

Меня не отпустит начальство

То, что вас ценят на работе, прекрасно. Однако незаменимых не бывает. Силой никто никого держать не будет. Тем более, если сообщите об увольнении заранее или найдете себе замену.

Психологи установили, что в среднем по миру $95 тыс. в год позволят человеку быть довольным жизнью. Это около 2,5 млн грн в год или 210 тыс. в месяц. Ученые считают, что для эмоционального равновесия довольно $60 тыс. в год. В то же время средняя месячная зарплата в Украине составляет 8 777 грн. Это в 15 раз меньше уровня "эмоционального комфорта" или почти в 24 раза ниже "уровня счастья".

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