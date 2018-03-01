Президент является сексистом.

Об этом в Facebook написал политолог Николай Давыдюк, комментируя пресс-конференцию главы государства, передает со ссылкой на .

"Первое и самое главное, Порошенко - сексист, обращение моя "дорогая" пустьоставит для жены и дочерей, а к журналистам стоит употреблять более официальные обращения", - отметил знаток.

Напомним, журналист спросила Порошенко: "Как так получается, что в стране все плохо, а у вас хорошо? Как это быть президентом-олигархом, где люди выживают?". На что он ей ответил: "Ключевая позиция, дорогая моя, мы должны изменить с вами страну".

"Второе, тема виборов - явный инструмент торга между партнерами и откровенная манипуляция, пытается играть в сильного, хотя выборов боится и не хочет. Плюс понимает, что они пока не нужны и населением не поддерживаются, в топе проблем другое, в частности: война, низкие зарплаты и антикоррупционный суд", - продолжает политолог.

"Публичная защита Медведчука минут так на пять, значит, что кроме обмена заложников их объединяют и другие дела. Какие? Можно или догадываться или смотреть журналистские расследования", - также отметил политолог.

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