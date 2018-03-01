В Николаеве хозяйка квартиры, которую сдавала в аренду обнаружил в ней трупы мужчины и двух женщин.

Накануне они заселились в квартиру, сообщает полиция.

Утром хозяйка пошла их выселять, но ей никто не открыл. В квартире она обнаружила мертвых людей и заявила в полицию, передает со ссылкой на .

По предварительным данным люди отравились угарным газом. Полиция устанавливает детали происшествия.

19 февраля пресс-секретарь ДСНС Днепропетровской области Дарья Гречищева сообщила новые подробности гибели 5 человек в частном доме в поселке Аулы Криничанского района Днепропетровской области.

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