|Женщина обнаружила в своей квартире три трупа
|01.03.2018 08:22
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В Николаеве хозяйка квартиры, которую сдавала в аренду обнаружил в ней трупы мужчины и двух женщин.
Накануне они заселились в квартиру, сообщает полиция.
Утром хозяйка пошла их выселять, но ей никто не открыл. В квартире она обнаружила мертвых людей и заявила в полицию, передает со ссылкой на .
По предварительным данным люди отравились угарным газом. Полиция устанавливает детали происшествия.
19 февраля пресс-секретарь ДСНС Днепропетровской области Дарья Гречищева сообщила новые подробности гибели 5 человек в частном доме в поселке Аулы Криничанского района Днепропетровской области.