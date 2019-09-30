В популярная сеть секонд-хендов угодила в скандал из-за камер видеонаблюдения в примерочных.

Об этом рассказала одна из жительниц столицы, уточнив, что случай произошел в магазине, расположенном возле станции метро Героев Днепра, передает .

"Это камеры 360 прямо над примерочной. Я подошла к менеджеру, он занервничал и сказал, что они не работают. Показал мне вид из совсем другой камеры - в коридор. И начал материться..." - рассказала женщина.

Затем она вызвала на место ЧП сотрудников полиции, которые приняли от нее заявление и пообещали разобраться в ситуации.

При этом в магазине сперва утверждали, что камеры вовсе не работают, но правоохранителям заявили, что все же работают, но якобы снимают только зал.

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