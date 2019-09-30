В Украине отсрочка повышения пенсионного возраста для женщин до 2022 года, которую будет рассматривать , в первую очередь может увеличить недостаток Пенсионного фонда. Он коснется тех украинок, которые еще не достигли 60 лет и вскоре выйдут на заслуженный отдых.

Как рассказала старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко поясняет: если сейчас отложить повышение пенсионного возраста для женщин, за год появится около 1 млн пенсионеров. А без такого решения - в два раза меньше, передает

"В этом году женщины уже идут на пенсию в 59 лет. В 2021 они уже выходили бы в 60 лет. Повышение почти уже закончилось. То есть если сейчас возвращать 55 лет, то у нас будет сразу большое количество людей, которые пойдут на пенсию. Это женщины 55, 56, 57, 58 лет. Может быть до 1 млн пенсионеров в год", - рассказывает Ткаченко.

Пенсионный возраст повышают не только из-за вопросов экономии, но и для сохранения работоспособного населения, отмечает знаток. Мол, если пенсионный возраст снизить, то некому будет работать.

"В этом нет никакого смысла. Если все уйдут на пенсию, будет быстрое сокращение людей трудоспособного возраста. Расходы на выплаты пенсий существенно увеличатся. А поступления на все виды страхования резко уменьшатся. Это двойной удар в Пенсионный фонд и бюджет", - уточняет Ткаченко.

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