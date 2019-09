В Швейцарии выставят на аукцион коллекцию из 25 автомобилей класса люкс, конфискованных у вице-президента и сына правителя Экваториальной Гвинеи Теодорина Обианга Нгемы, передает со ссылкой на .

Торги будет проводить аукционный дом Bonhams. Об этом сообщил Reuters.

Оценочная стоимость машин составляет 18,5 млн швейцарских франков, около $18,7 млн.

Как отмечается, на продажу выставили семь автомобилей , три , пять , a также Maserati и McLaren. В коллекции есть эксклюзивный Veneno Roadster, который существует только в девяти экземплярах, за него хотят получить не менее 5,2 млн франков.

It's been a busy week for the JBR Capital team but it's not over yet! This weekend we are with our friends @bonhamsmotoring for the prestigious Bonmont Sale in Switzerland. Keep an eye on our feed for the highlights this @Lamborghini Veneno sets the bar high! #fundyourpassion pic.twitter.com/SYU1rUmEee

JBR Capital (@jbrcapital) 28 вересня 2019 р.

Supercars seized from E. Guinea leader's son auctioned off in Switzerland https://t.co/gN0HB9t0Cv pic.twitter.com/frCFywihhd

FRANCE 24 English (@France24_en) 29 вересня 2019 р.

