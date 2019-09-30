Культовый рок-исполнитель Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Согласно официальной версии о причинах , виртуоз заснул за рулем, что и привело к роковому столкновению с автобусом. Однако поклонники до сих пор скептически относятся к выводам следствия, предлагая свои варианты развития событий, пишет со ссылкой на .

Недавно же появилась дополнительная информация, которая поставила под сомнение грамотность расследования дела почти 30-летней давности. Судебный знаток Наталья Потлачук восстановила картину происшествия и выяснила, что знаменитый водитель был в сознании. «Уснувший за рулем человек теряет контроль над автомобилем, из-за чего тот куда-то сворачивает и движется в направлении, заданном этим случайным поворотом, — объясняла знаток. — Если предположить, что Виктор Цой свернул на обочину случайно, уснув и потеряв контроль за машиной, то он должен был продолжить движение по направлению, заданному поворотом. В этом случае его «Москвич» оказался бы в поле, а не на проезжей части на пути следования «Икаруса».

Узнать обо всех обстоятельствах автокатастрофы эксперту помогла схема , в которую специалисты добавили недостающие элементы. Так, выяснилось, что на пути Цоя были дерево и куст, а также сигнальные столбики. «Когда человек сворачивает на такую узкую обочину и 35 метров едет по ней, не столкнувшись ни с одним из расположенных там препятствий, а потом уходит обратно на проезжую часть, увидев перед собой дерево с кустом, оснований предполагать, будто он делает это в бессознательном состоянии — нет», — заявила Потлачук.

Похожую версию ранее выдвигала мама погибшего — Валентина Васильевна. Она утверждала, что сын не мог заснуть за рулем, ведь случилось все в дневное время. Отец артиста Роберт Цой тоже согласен с заключениями Натальи. «Еще 29 лет назад я на этом настаивал. Ну сами подумайте: от места, где он рыбачил, до места трагедии ехать только 15 минут, расстояние маленькое, — объяснял мужчина. — Человек может заснуть только в долгой дороге и при сильной усталости. А это даже не раннее утро было. И вот зачем сейчас эти эксперты ворошат прошлое? Я 29 лет назад сказал, а какие-то идиоты сейчас это повторили! Сколько уже этих расследований провели, не счесть. Но к чему в этом ковыряться? У меня давно уже своя версия, я ее повторять не собираюсь».

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