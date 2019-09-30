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|В России считают, что Зеленский не обнародует стенограмму разговора с Путиным
|30.09.2019 11:54
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В России считают, что президент Украины не будет публиковать стенограмму разговора с президентом Владимиром Путиным, передает со ссылкой на .
Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков в Twitter.
"В Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и другой неподсудной публики", - написал он.
На Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики.
Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 вересня 2019 р.
На сайте президента разместили две петиции, в которых Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с президентом Владимиром Путиным.