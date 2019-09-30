В России считают, что президент Украины не будет публиковать стенограмму разговора с президентом Владимиром Путиным, передает со ссылкой на .

Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков в Twitter.

"В Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и другой неподсудной публики", - написал он.

На Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики.

Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 вересня 2019 р.

На сайте президента разместили две петиции, в которых Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с президентом Владимиром Путиным.

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