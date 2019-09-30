Любое время года — это хорошее время для похудения. Мы представляем Вам простой, но мощный напиток, который поможет вам сжигать жир быстрее, пишет со ссылкой на и

Этот сироп будет выводить жидкость и жир из вашего организма, и это действительно эффективно в сочетании с физическими упражнениями.

Этот напиток также улучшает функции головного мозга, улучшает память, зрение, слух и защищает от простуды.

Основной ингредиент- хрен, овощ богат витамином С, В1, В2 и В6, железом, калием, магнием и фосфором. Хрен улучшает обмен веществ, также, уменьшает усталость и стимулирует размножение полезных бактерий в кишечнике.

Сироп легко приготовить и результаты поразительные, даже после короткого времени приема.

Ингредиенты:

125 гр хрена.

4 лимона.

3 столовых ложки меда.

2 столовых ложки корицы.

1 кусочек(2 см) имбиря.

Приготовление:

Сначала смешайте хрен и имбирь в блендере. Выжать сок из лимонов и добавьте его в смесь, мешать в течение 2-3 минут, а затем добавить корицу и мед. Смешивайте, пока вы не получите сироп, затем положите его в банку.

Принимать по 1 столовой ложке 2 раза в день до приема пищи, или до занятий спортом. Всего за 3 недели, результаты будут видны!

Многие используют этот сироп и всегда довольны результатом. Ведь это средство не только поможет вам сделать идеальную фигуру, а и обогатит ваш организм витаминами и поможет иммунитету бороться с вирусами, при необходимости.

Попробуйте и Вы это средство, чтобы быть всегда здоровой, получить желаемый вес и сделать свою фигуру идеальной!

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