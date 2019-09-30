В России жители Элисты, столицы Калмыкии, возмущены назначением мэром ексватажка "ДНР" Дмитрия Трапезникова.

Недовольны настолько, что готовы выходить на протесты, передает со ссылкой на .

Люди публикуют в сети видеообращение, в которых открыто призывают Трапезникова немедленно уйти в отставку.

Также активисты призывают горожан на акции протеста в соцсетях.

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