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Главарь боевиков на Донбассе стал мэром российского города
30.09.2019 12:31
Главарь боевиков на Донбассе стал мэром российского города По теме:

В России жители Элисты, столицы Калмыкии, возмущены назначением мэром ексватажка "ДНР" Дмитрия Трапезникова.

Недовольны настолько, что готовы выходить на протесты, передает со ссылкой на .

Люди публикуют в сети видеообращение, в которых открыто призывают Трапезникова немедленно уйти в отставку.

Также активисты призывают горожан на акции протеста в соцсетях.

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