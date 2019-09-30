Украинскому легкоатлету Марьяну Закальницкому на чемпионате мира в Катаре понадобилась помощь медиков. Украинца забирали со стадиона на инвалидной коляске, передает со ссылкой на .

Марьян после финиша в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 километров упал от изнеможения. Как отмечается, спорсмен пришел девятым со своим лучшим временем в сезоне - 4:12:28. Об этом сообщает Football.tv.

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул поддержал Марьяна Закальницкого.

"Бороться до последнего. Бороться, несмотря на нечеловеческие погодные условия. Так делают настоящие чемпионы! Спасибо Марьяну. Спасибо всем нашим ребятам, которые сегодня прошли через ад соревнований на 50 километров. Все вы действительно герои! Мы гордимся вами!" - написал он в Facebook.

Чемпионат мира по легкой атлетике стартовал в пятницу, 27 сентября, в Катаре.

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