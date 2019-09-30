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|Киевлянка подобрала с земли телефон, теперь ей грозит три года тюрьмы
|30.09.2019 13:27
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В могут осудить на три года тюрьмы девушку, которая подобрала с земли чужой мобильный телефон
О том, что у нее украли телефон, сообщила другая женщина, ее соседка по жилому массиву Оболонь. Подробности передает и Нацполиция , передает
Ситуация разворачивалась следующим образом. Владелица телефона вместе со знакомым отдыхала вечером у своего парадного. В какой-то момент к ним присоединилась еще одна парочка, парень с девушкой, визуально знакомые. В процессе общения они из-за чего-то поспорили.
Спор перерос в открытый конфликт, а потом едва ли не рукоприкладство. Женщину толкнули на землю, подошедшая парочка ретировалась. А когда упавшая проверила сохранность своих вещей, то не обнаружила между них мобильного телефона.
Полиция действовала очень оперативно в данном случае — в считанные минуты по указанным приметам парня с девушкой нашли. А вместе с девушкой у нее нашелся и пропавший мобильный телефон. Который она, по собственному признанию, «подобрала с земли».
Девушке только 23 года, и следующие три она может провести за кражу за решеткой согласно ч. 1 ст. 185 УК Украины.