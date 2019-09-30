Великобритании Борис Джонсон возразил, что имел незаконные связи с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури.

По его словам, связь с американкой "не представляла интереса для объявления", передает со ссылкой на .

"Я гордился всем, что делал как мэр Лондона", - подчеркнул Джонсон.

Администрация Лондона передала в правоохранительные органы информацию о возможном злоупотреблении властью со стороны нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в то время, когда он занимал должность городского головы Лондона.

Правоохранители интересуются связью Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Аркур из . Фирмы, связанные с Аркур, вероятно получили субсидии в размере более 125 000 фунтов стерлингов из бюджета Лондона.

Сейчас правоохранители проверяют, есть ли основания для открытия полномасштабного расследования.

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