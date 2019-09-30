|Премьер Британии Джонсон возразил, что злоупотреблял властью на посту мэра
|30.09.2019 14:03
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Великобритании Борис Джонсон возразил, что имел незаконные связи с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури.
По его словам, связь с американкой "не представляла интереса для объявления", передает со ссылкой на .
"Я гордился всем, что делал как мэр Лондона", - подчеркнул Джонсон.
Администрация Лондона передала в правоохранительные органы информацию о возможном злоупотреблении властью со стороны нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в то время, когда он занимал должность городского головы Лондона.
Правоохранители интересуются связью Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Аркур из . Фирмы, связанные с Аркур, вероятно получили субсидии в размере более 125 000 фунтов стерлингов из бюджета Лондона.
Сейчас правоохранители проверяют, есть ли основания для открытия полномасштабного расследования.