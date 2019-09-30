Нардепы партии "Слуга народа", которых поймали на кнопкодавстве, обошлись штрафами и извинениями. Мандатов лишать их не будут, передает со ссылкой на .

"То, что произошло - беда, это получило осуждение всеми представителями фракций. Внутри фракции мы решили, что это первый и последний случай, когда все остается так. Люди извинились и свою зарплату переводят на благотворительность. Мы также вели разговор, что эти деньги должны быть направлены семьям погибших в тот день двух украинских героев. Но у нас есть внутреннее решение, если такие случаи будут продолжаться, то человек должен все-таки сложить мандат", - рассказал нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин, передает "Обозреватель".

При этом народный депутат пожаловался на атмосферу зала в Верховной Раде.

"Если, например, ты сидишь на своем месте, а коллеги напротив нет, реально руки тянутся нажать кнопку. Не знаю, может действительно энергетика зала. Это немного смешно, но оно так и есть. Я на себе почувствовал, что не знаю, как это объяснить", - добавил Безгин.

11 сентября двое народных депутатов от "Слуги народа" голосовали за коллег. Елена Копанчук давила кнопку соседа во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве. Сергей Литвиненко кнопкодавил за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно уполномоченных и его направления в Конституционный суд.

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