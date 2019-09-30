Свет в конце тоннеля - популярное представление о том, как мы чувствуем переход в иной мир. Но как рассказывает корреспондент BBC Future Рэйчел Ньювер, опыт людей, переживших клиническую смерть, значительно разнообразнее, пишет со ссылкой на .

Опыт людей, переживших клиническую смерть, опровергает популярное представление о наших ощущениях на грани жизни и смерти

В 2011 году 57-летнего социального работника из Англии - назовем его г-н А. - доставили в центральную больницу Саутгемптона, после того как он потерял сознание на работе. Пока врачи пытались ввести пациенту катетер, его сердце остановилось. Без доступа кислорода мозг сразу прекратил функционировать. Г-н А. умер.

Несмотря на это, он помнит, что происходило дальше. Медики взяли автоматизированный внешний дефибриллятор (AED), аппарат, который активирует сердечную деятельность с помощью электрического шока. Г-н А. услышал, как механический голос два раза повторил: "Разряд". Между этими двумя командами он открыл глаза и увидел странную женщину в углу под потолком, которая манила его рукой.

"Казалось, она знает меня, я чувствовал доверие к ней, я думал, что она здесь по определенной причине, но я не знал, по какой именно, - вспоминал г-н А. позже. - В следующую секунду я уже был наверху, глядя сверху на самого себя, медсестру и какого-то лысого мужчину".

Исследователи считают, что собрать объективные научные данные о потенциально последних моментах жизни - вполне вероятно. В течение четырех лет они проанализировали более 2000 пациентов, переживших остановку сердца, то есть официальную клиническую смерть.

Из этой группы пациентов врачи смогли вернуть к жизни 16%. Доктор Парниа и его коллеги взяли интервью у трети этих пациентов - 101 человека. "Наша цель - понять в первую очередь то, что чувствуют люди во время смерти, - говорит доктор Парниа. - А потом доказать, что то, что, по словам пациентов, они видят и слышат в момент смерти, действительно осознанием реальности".

Семь оттенков смерти

Г-н А. не единственный пациент, который имел воспоминания о своей смерти. Почти 50% участников исследования могли что-то вспомнить. Но в отличие от г-на А. и еще одной женщины, чей рассказ о пребывании вне собственного тела нельзя доказать объективно, опыт других пациентов, похоже, не был привязан к реальным событиям, которые имели место во время их смерти.

Их рассказы напоминали скорее сновидения или галлюцинации, которые доктор Парниа и его коллеги разделили на семь основных сценариев. "Большинство из них не соответствовала тому, что раньше называли "предсмертным" опытом, - говорит Парниа. - Похоже, психологические переживания смерти гораздо шире, чем мы представляли себе в прошлом".

Эти семь сценариев включают:

Страх

Образы животных или растений

Яркий свет

Насилие и преследование

Дежавю или ощущение "уже виденного"

Лица членов семьи

Воспоминания о событиях после остановки сердца

Психические переживания пациентов колеблются от жутких до благостных. Одни пациенты сообщают о чувстве непреодолимого ужаса или преследования. Например, таком. "Я должен был пройти церемонию сожжения, - вспоминает один участник исследования. - Со мной были четыре человека, и если кто-то из них врал, он должен был умереть... Я видел людей в гробах, которых хоронили в вертикальном положении".

Другой человек вспоминает, что "его тянули глубоко под водой", а еще один пациент рассказывает, что "мне сказали, что я умру и самый быстрый способ сделать это - сказать последнее короткое слово, которое я не помню".

Однако, другие респонденты говорят о довольно противоположных ощущениях. 22% вспоминают "ощущение мира и спокойствия". Некоторые видели живых существ: "Вокруг все и вся, в растениях, но не цветах" или "львы и тигры". Другие купались в лучах "яркого света" или воссоединились с семьей. У некоторых было сильное чувство дежавю: "Я чувствовал, что я точно знал, что люди сейчас сделают и они действительно это делали". Обостренные чувства, искаженное представление о времени и чувство отделения от собственного тела - распространенные воспоминания пациентов, переживших клиническую смерть.

Хотя "безусловно люди что-то чувствовали во время смерти", говорит профессор Парниа, то, как они будут интерпретировать эти переживания, вполне зависело от их опыта жизни и верований. Индусы могли рассказывать, что они видели Кришну, а житель Среднего Запада утверждал, что видел Бога. "Если человеку, которого воспитывают в западном обществе говорят, что когда ты умрешь, ты увидишь Иисуса Христа, и он будет полон любви и сострадания, то он, конечно, увидит его, - говорит профессор. - Она вернется и скажет: "Отец, ты прав, я действительно видел Иисуса!" Но разве может кто-то из нас узнать Иисуса или иного Бога? Вы не знаете, каков Бог. Я не знаю, какой он есть. Кроме изображений человека с белой бородой, хотя все понимают, что это сказочное представление".

"Все эти разговоры о душе, рай и ад - я понятия не имею, что они означают. Наверное, существуют тысячи толкований, зависимых от того, где ты родился и как тебя воспитывали, - рассказывает ученый. - Важно переместить эти воспоминания из области религии в плоскость реальности".

Обычные случаи

Пока команда ученых не установила, от чего будет зависеть способность пациентов запомнить свои ощущения в момент смерти. Объяснений не хватает и о том, почему одни люди переживают страшные сценарии, а другие рассказывают об эйфории. Доктор Парниа также отмечает, что конечно больше людей имеют воспоминания клинической смерти, чем свидетельствует статистика. Большинство людей теряет эти воспоминания из-за большого отека мозга, вызванного остановкой сердца, или сильными седативными препаратами, которые им вводят в реанимации.

Даже если люди не могут вспомнить свои мысли и ощущения во время смерти, этот опыт бесспорно будет влиять на них на подсознательном уровне. Ученый предполагает, что это объясняет очень противоположную реакцию пациентов, вернувшихся к жизни после остановки сердца. Некоторые вообще больше не боятся смерти и начинают относиться к жизни более альтруистически, у других развивается посттравматическое стрессовое расстройство.

Профессор Парниа и его коллеги планируют дальнейшие исследования, чтобы найти ответы на эти вопросы. Они также надеются, что их труд поможет пролить новый свет на представления о смерти и освободить ее от стереотипов, связанных с религией или скептической позицией.

Смерть вполне может быть объектом научного исследования. "Любой человек с объективным складом ума согласится, что исследования надо продолжать, - говорит ученый. - Мы имеем возможности и технологии. Именно сейчас настало время сделать это".

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