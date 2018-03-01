Неполитические Сводки
- Климкин: "Газпром" снизил давление в транзитной трубе
- УЕФА может спросить с Григория Суркиса за растрату 2 млн евро
- Климкин: Выход РФ из Совета Европы - смертный приговор правам и свободам россиян
- Биатлонистка из Украины получила "серебро" на чемпионате мира
- Мингарелли заявил о необходимости проведения выборов в Украине в плановые сроки
|В "Нафтогазе" сообщили, на что потратят выигранные миллиарды
|01.03.2018 19:20
|
НАК " Украины" предлагает инвестировать выигранные в ПАО "" по итогам двух решений Стокгольмского арбитража $ 2,5 млрд на увеличение внутренней газодобычи и повышение энергоэффективности украинских потребителей.
Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев,
сообщает со ссылкой на .
"Эти деньги нужно направить на увеличение добычи газа в Украине и инвестировать в повышение энергоэффективности на уровне украинских потребителей. Такие шаги повысят безопасность поставок и обеспечат украинский доступной энергией", - заявил Андрее Коболев.
Стокгольмский арбитраж обязал ОАО "" доплатить НАК " Украины" $ 4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров "" должен оплатить НАК $ 2,56 млрд.
Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует на период 2009-2019 гг. Согласно документу "" должен ежегодно передавать не менее 110 млрд куб. м газа для его транзита по территории Украины, в то же время действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы.