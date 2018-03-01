НАК " Украины" предлагает инвестировать выигранные в ПАО "" по итогам двух решений Стокгольмского арбитража $ 2,5 млрд на увеличение внутренней газодобычи и повышение энергоэффективности украинских потребителей.

Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев, сообщает со ссылкой на .



"Эти деньги нужно направить на увеличение добычи газа в Украине и инвестировать в повышение энергоэффективности на уровне украинских потребителей. Такие шаги повысят безопасность поставок и обеспечат украинский доступной энергией", - заявил Андрее Коболев.

Стокгольмский арбитраж обязал ОАО "" доплатить НАК " Украины" $ 4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров "" должен оплатить НАК $ 2,56 млрд.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует на период 2009-2019 гг. Согласно документу "" должен ежегодно передавать не менее 110 млрд куб. м газа для его транзита по территории Украины, в то же время действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы.

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