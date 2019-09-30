|В последний день сентября доллар рекордно подешевел
|30.09.2019 15:57
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Украины на 30 сентября установил курс доллара на уровне 24,08 грн. Это на 10 коп. меньше, чем было перед выходными.
Сообщает сайт , передает со ссылкой на .
Евро подешевел на 12 коп. Стоит 26,33 грн.
Курс российского рубля - 37 коп.
В обменниках доллар покупают по 24,18 грн. Продают по 24,20 грн.
За евро предлагают 26,39 грн. Продают по 27,48 грн.
Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп.
В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.