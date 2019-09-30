В последний день сентября доллар рекордно подешевел По теме: Украины на 30 сентября установил курс доллара на уровне 24,08 грн. Это на 10 коп. меньше, чем было перед выходными. Сообщает сайт , передает со ссылкой на . Евро подешевел на 12 коп. Стоит 26,33 грн. Курс российского рубля - 37 коп. В обменниках доллар покупают по 24,18 грн. Продают по 24,20 грн. За евро предлагают 26,39 грн. Продают по 27,48 грн. Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп. В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура грн коп продают курс уровне Теги: экономика