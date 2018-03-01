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|YouTube удалил ролик СБУ о спецслужбах РФ в Украине
|01.03.2018 19:41
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Сервис YouTube удалил одно из видео, которое показало качестве доказательства активизации спецслужб на территории Украины.
Ролик показали во время официального брифинга руководства ведомства, сообщается на странице в Facebook, передает со ссылкой на .
"Служба получила сообщение от администрации YouTube о вынесении предупреждения и удаления со страницы видео" фиксирует активизацию спецслужб для дестабилизации ситуации в стране", которое было продемонстрировано на официальном брифинге руководства СБ Украины. Основанием для такого решения стали "отметки" видео интернет-пользователями как недопустимого. Администрация YouTube поддержала эту позицию", - говорится в сообщении.
В также нет никаких сомнений, что видео удалили с легкой руки российских спецслужб.
"Вместе с тем, мы убеждены, что направление жалоб на видео с очередными доказательствами подрывной деятельности спецслужб против Украины могло быть осуществлено только с их прямым указанием. Служба обращает внимание, что между нескольких видео, размещенных по итогам брифинга для удаления был выбран только то, где завербован к осуществлению провокаций гражданин демонстрирует свои документы", - подчеркивает пресс-служба ведомства.
На данный момент выясняет причины, по которым YouTube принял такое решение.
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