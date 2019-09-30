 Звезда сериала «Не родись красивой» внезапно стала лысой - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Звезда сериала «Не родись красивой» внезапно стала лысой
30.09.2019 16:16
Звезда сериала «Не родись красивой» неожиданно стала лысой По теме:

Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.

Уварова написала на своей странице в Instagram, что решила так поступить из-за того, что коллеги и знакомые Заворотнюк, которая сейчас ведет борьбу с раком, активно дают интервью о ней и распространяют слухи, передает

Уварова просит родных актрисы не обращать внимания на эти разговоры.

Поклонники Нелли Уваровой восхитились поступком актрисы, решившей поддержать подругу. Они оставили на странице соответствующие записи: "Нелли, Вы космический человек", "Нелли, а Вам идёт этот смелый образ!"







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->