Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.

Уварова написала на своей странице в Instagram, что решила так поступить из-за того, что коллеги и знакомые Заворотнюк, которая сейчас ведет борьбу с раком, активно дают интервью о ней и распространяют слухи, передает

Уварова просит родных актрисы не обращать внимания на эти разговоры.

Поклонники Нелли Уваровой восхитились поступком актрисы, решившей поддержать подругу. Они оставили на странице соответствующие записи: "Нелли, Вы космический человек", "Нелли, а Вам идёт этот смелый образ!"

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