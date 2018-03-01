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|Ветер сорвал утеплитель со стены многоэтажки
|01.03.2018 20:19
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На фоне метели и снегопада в Запорожье на одном из фасадов многоквартирных домов обвалился утеплитель, передает со ссылкой на .
Инцидент произошел днем 1 марта около 11:30 в Шевченковском районе по ул. Полякова. Вероятно, утеплитель был некачественно установлен. Фотографию с места событий опубликовало местное издание Zanoza.
Утеплитель был на всех пяти этажах фасада здания. Фактически весь он обрушился, сохранились только отдельные участки на уровне первого и немного второго этажей.
Сильный ветер сорвал утеплитель из новостройки по улице Сергея Лазо 4-6, что в Дарницком районе столицы. Строительные материалы упали под подъезд соседнего трехэтажного дома и перекрыли выход из него.