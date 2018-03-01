Посол Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что выборы в Украине необходимо проводить в плановые сроки, так как досрочные могут нарушить политическую стабильность.

Об этом Мингарелли заявил на конференции в , передает со ссылкой на .

"Надеюсь, выборы пройдут именно тогда, когда они должны пройти", - отметил Мингарелли.

По его мнению, что политическая стабильность в Украине должна дать возможность завершить начатые реформы.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко: заявил, что будет заниматься изменениями избирательного законодательства.

"Я буду точно заниматься изменениями избирательного законодательства. Мы должны повысить ответственность за скупку голосов. Подчеркиваю, что считаю это первоочередной задачей", - заявил Порошенко. Вместе с тем, он отметил, что вопрос об организации парламентских выборов должен решать сам парламент.

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