Человеческое тело совершенно: в нем нет чего-то лишнего и нефункционального, а каждый его орган несет свое собственное назначение.

Вместе с тем, брови в организме человека долгое время считались едва ли не рудиментарным органом, выполняющим сугубо эстетическую функцию. Однако, несмотря на подобное суждение, наличие бровей играет едва ли не жизненноважную роль для нормального функционирования организма. Почему? Что же, давайте попробуем разобраться в данном вопросе вместе, пишет со ссылкой на

Какую функцию выполняют брови в организме?

Как вы уже могли догадаться ранее, брови выполняют одну из наиболее важных функций в организме человека — защитную. Брови оберегают глаза от попадания в них лишней влаги — прежде только пота, а также защищают наш парный орган зрения от пыли и каких-либо посторонних предметов. Благодаря особой форме бровей, вся излишняя влага распределяется по ним так, что вместо того, чтобы попадать нам в глаза, она может спокойно удаляться по вискам или переносице, не причиняя нам какого-либо особого вреда.

Помимо исполнения своей главной защитной функции, брови человека помогают ему при общении и выражении тех или иных эмоций даже без участия речи. Подобному очень полезному коммуникативному инструменту способствует наличие в нашем теле особой мышцы, которая позволяет нам при необходимости морщить брови и даже двигать ими, выражая такие эмоции как веселье, удивление, ненависть и так далее.

Можно ли лишиться бровей?

Несмотря на то, что современного человека уже совершенно нельзя удивить всевозможными эпатажными образами известных личностей, которые ради роли или славы одномоментно могут удалить с лица абсолютно всю растительность, в некоторых случаях можно лишиться бровей даже не прибегая к услугам косметологов.

В организме любого человека в результате перенесенного стресса или гормонального сбоя может возникнуть так называемый мадароз — синдром, при котором начинают усиленно выпадать брови и ресницы. Считается, что помимо стресса, другими распространенными причинами подобного малоприятного явления могут являться некоторые хронические заболевания, такие как тяжелые формы псориаза, обобщенной алопеции или даже онкологических заболеваний, сифилиса и системной красной волчанки.

Если исключить вышеперечисленные заболевания, то нарушение жизнедеятельности волосков происходит также при злоупотреблении некачественной косметикой (такое чаще только происходит у девушек) или при нехватке в организме определенных витаминов и минералов, способствующих росту волосяного покрова на теле человека.

Чаще только мадароз лечится антибиотиками в том случае, если заболевание было вызвано инфекционными факторами. Если же причина синдрома кроется в чем-то ином, то, в первую очередь, устраняется сама первопричина и только потом сам неприятный симптом. В любом случае, если вы столкнулись с данным заболеванием, специалисты настоятельно рекомендуют вам посетить кабинет трихолога.

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