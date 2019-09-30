Упали ключи перед дверью: о чем говорит примета По теме: В народе существует много примет и суеверий связанных с ключами. Иногда ключи могут выпасть прям перед дверью. О том, что это означает пишет со ссылкой на Упали ключи перед дверью Оказия случилась в момент выхода и ключик оказался возле двери - совсем скоро предстоит дальняя дорога, путешествие. Тур будет многообещающим, полон на разные интересные события. Начинайте паковать чемоданы.

Собирались открыть дверь по возвращении и уронили ключ - войдя в квартиру получите неприятное известие. Чем громче был звук при падении, тем хуже дела обстоят. Размах проблем от двойки ребенка до ухода мужа к другой женщине.











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