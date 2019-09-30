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|Упали ключи перед дверью: о чем говорит примета
|30.09.2019 17:13
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В народе существует много примет и суеверий связанных с ключами. Иногда ключи могут выпасть прям перед дверью. О том, что это означает пишет со ссылкой на
Упали ключи перед дверью
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