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|Трамп: "Я заслуживаю встречи с моим обвинителем"
|30.09.2019 17:32
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Дональд Трамп заслуживает на встречу с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает со ссылкой на .
"Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно, когда этот обвинитель, так называемый источник, представил идеальную беседу с иностранным лидером абсолютно некорректным и обманным образом. Я хочу встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставляла ему эти данные, которые в значительной степени неверные ... Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!", пишет Трамп в Твиттер.
12 сентября один из сотрудников государственного аппарата подал официальную жалобу на счет того, что сказал президент Дональд Трамп во время их телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в начали процедуру импичмента.
Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.