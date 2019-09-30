Сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу, передает со ссылкой на .

В финале Евро-2019 сборная Сербии встречалась со сборной Словении. И именно словенцы выиграли первый сет 25:19.

Однако в трех последующих сетах особой борьбы не получилось. Если еще в начале сета словенцы пытались навязать борьбу, то к концу сербы довольно уверенно доводили их до победы.

Поэтому именно сборная Сербии стала чемпионом Европы по волейболу.

Именно Сербия победила сборную Украины в сверхнапряженном в четвертьфинале волейбольного Евро-2019.

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