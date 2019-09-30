Неполитические Сводки
- Зеленский разработал и опубликовал 17 целей развития Украины до 2030 года
- В магазине Новой Зеландии несколько часов показывали порно
- Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
- Зеленский заявил, что Украина не будет по приказу расследовать дело Байдена
- Обидчик сборной Украины стал чемпионом Европы по волейболу
|Обидчик сборной Украины стал чемпионом Европы по волейболу
|30.09.2019 17:51
|
Сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу, передает со ссылкой на .
В финале Евро-2019 сборная Сербии встречалась со сборной Словении. И именно словенцы выиграли первый сет 25:19.
Однако в трех последующих сетах особой борьбы не получилось. Если еще в начале сета словенцы пытались навязать борьбу, то к концу сербы довольно уверенно доводили их до победы.
Поэтому именно сборная Сербии стала чемпионом Европы по волейболу.
Именно Сербия победила сборную Украины в сверхнапряженном в четвертьфинале волейбольного Евро-2019.