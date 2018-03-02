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|Новый флагман LG G7 "засветился" на видео
|02.03.2018 02:25
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В Сети опубликовали видео, в котором показан флагманский смартфон LG G7. Судя по видеоролику, гаджет также получил популярную "монобровь" вверху экрана, которая отведена под камеру и сенсоры. В итоге, экран занимает максимальную площадь внешний панели. Об этом пишет со ссылкой на .
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