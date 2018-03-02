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"Думали, что на заработках" - убитая женщина 4 месяца лежала в квартире
02.03.2018 02:57
"Думали, что на заработках" - убитая женщина 4 месяца лежала в квартире По теме:

В Хмельницкой области объявили подозрение 38-летнему мужчине, который еще в октябре прошлого года убил мать и оставил тело в квартире в райцентре Красилов. Погибшую в доме обнаружили лишь в конце февраля 2018 года,передает со ссылкой на .

58-летняя женщина жила в райцентре Красилов, но очень часто выезжала на заработки за границу. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Поскольку женщина ездила на заработки, никого не удивило ее внезапное исчезновение в октябре прошлого года. Единственный, кто забеспокоился - это друг семьи, который обратил внимание, что до сих пор очень активная в социальных сетях женщина уже давно не заходила на свою страницу и не отвечала на звонки по скайпу. Когда ударили сильные морозы, мужчина, который также наблюдал за квартирой в период отсутствия хозяйки, решил проверить систему отопления, а обнаружил тело", - говорят правоохранители.   Под подозрение попал единственный сын потерпевшей, который уже дважды побывал за решеткой за совершение грабежей и разбойных нападений на женщин. С матерью был в плохих отношениях. Мужчину разыскали в одном из сел Черкасской области. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

 







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