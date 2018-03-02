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Украинская биатлонистка вырвала у россиянки "серебро" чемпионата мира
02.03.2018 03:35
Украинская биатлонистка вырвала у россиянки "серебро" чемпионата мира По теме:

Украинская биатлонистка Анна Кривонос завоевала "серебро" юниорского чемпионата мира, в эстонском Отепяя. 20-летняя уроженка Глухова (Сумская обл.) буквально вырвала медаль в индивидуальной гонке у россиянки Ирины Казакевич.

После первой стрельбы Анна шла второй, однако два промаха и две минуты штрафа отбросили нашу соотечественницу на седьмое место,передает со ссылкой на .

Решающей для Кривонос стала последняя стрельба. Украинка блестяще провела огневой рубеж, быстро закрыв все мишени и сумев обойти россиянку Казакевич. Последняя изначально шла с опережением результата Ани.

Победительницей индивидуальной гонки стала представительница Польши Камила Зук.

Ранее одна из лидеров сборной Украины сделала скандальное заявление по поводу ситуации в команде.







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