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|Украинская биатлонистка вырвала у россиянки "серебро" чемпионата мира
|02.03.2018 03:35
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Украинская биатлонистка Анна Кривонос завоевала "серебро" юниорского чемпионата мира, в эстонском Отепяя. 20-летняя уроженка Глухова (Сумская обл.) буквально вырвала медаль в индивидуальной гонке у россиянки Ирины Казакевич.
После первой стрельбы Анна шла второй, однако два промаха и две минуты штрафа отбросили нашу соотечественницу на седьмое место,передает со ссылкой на .
Решающей для Кривонос стала последняя стрельба. Украинка блестяще провела огневой рубеж, быстро закрыв все мишени и сумев обойти россиянку Казакевич. Последняя изначально шла с опережением результата Ани.
Победительницей индивидуальной гонки стала представительница Польши Камила Зук.
Ранее одна из лидеров сборной Украины сделала скандальное заявление по поводу ситуации в команде.