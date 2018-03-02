Суд по делу о на улице Сумской 18 октября проходит сегодня, 1 марта, в Харькове. Пострадавшие дают показания.

Жительница Кременчуга Анна Комар вышла на связь по видеоконференции с Полтавщины. Она рассказала, что не помнит, как оказалась на месте аварии. По ее словам, только в больнице она узнала, что попала в . Сообщила, что денег от семьи Зайцевой на лечение не брала и просила больше не привлекать ее к процессу,передает со ссылкой на .

Киевлянка Оксана Нестеренко рассказала, что была в Харькове у подруги, еще одной пострадавшей - Жанны . Собиралась в этот день возвращаться в столицу. Перед вокзалом подруги решили выпить чаю, а когда вышли из кафе, - попали под машину. Когда Нестеренко пришла в себя, то не могла понять, что она делает в Харькове. Ей казалось, что она уехала в . Деньги от Зайцевых приняла, так как не знала, от кого они. Жанна отказывалась от помощи, но затем приняла.

Сестра погибшей Нины Кобесовой говорила по телефону с сестрой, которая вышла с работы. Узнала, что та попала в аварию только на следующий день. Мать Зайцевой звонила, но семья попросила больше не беспокоить, от помощи отказались.

Пострадавший Юрий Неудачин сообщил, что когда все произошло, толком ничего не понимал.

"Очнулся на тротуаре, меня приводил в чувство какой-то прохожий. Слышал только удар, момент столкновения не видел. На светофор не обратил внимания, но все люди стояли на тротуаре и ждали зеленого света для пешеходов", - отметил Неудачин.

Пострадавший сообщил, что получил от мамы Зайцевой 50 тыс. грн.

Людмила Фабрис, которая потеряла дочь и внучку Аллу и Анастасию , сообщила, что внучка встречалась с преподавателем. После она ждала встречи с мамой.

"Ночевать они домой не вернулись. Я решила, что они остались ночевать у подруги. Я видела информацию о , но даже не подумала. Позже я позвонила дочери, и там взял трубку мужской голос и сказал, что он следователь по . Я все поняла и спрашиваю: в какой она больнице? Мне сказали Маяковского, 22", - отметила Фабрис.

Женщина рассказала, что к ней на работу приезжала мать Зайцевой - Татьяна Иванова. Предложить помощь.

"Я не выходила и не разговаривала, мне было больно. От помощи я отказалась. Затем пришел перевод на почту в размере 100 тыс. грн., Но я их не получала", - добавила Фабрис.

18 октября 2017 в Харькове произошло смертельная авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. За неделю в больнице умерла еще одна пострадавшая. Оба водителя, которые являются участниками аварии, на время следствия взяли под стражу без права на залог.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира