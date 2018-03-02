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|Эксперты назвали смартфоны с лучшими камерами
|02.03.2018 04:28
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Эксперты журнала , принадлежащего некоммерческой организации союза потребителей , обнародовали рейтинг с десятью лучшими камерами смартфонов. Лидирующую позицию в списке занял X.
Рейтинг оказался неоднозначным, поскольку в список не вошел Pixel 2 - один из лучших "камерофонов" по мнению многих специалистов, пишет со ссылкой на .
Полный перечень смартфонов с лучшими камерами выглядит так:
В ходе тестирования гаджетов специалисты оценивали цветопередачу, дозволение, визуальный шум и многие другие факторы.
"На самом деле различия в этой группе настолько малы, что их можно записать на счет небольших изменений в наших тестовых образцах. В качестве иллюстрации: Samsung Galaxy S8, S8+ и S8 Active используют один и тот же модуль камеры, но S8+ оказалась чуть лучше", - отмечают авторы рейтинга.