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Эксперты назвали смартфоны с лучшими камерами
02.03.2018 04:28
Эксперты назвали смартфоны с лучшими камерами По теме:

Эксперты журнала , принадлежащего некоммерческой организации союза потребителей , обнародовали рейтинг с десятью лучшими камерами смартфонов. Лидирующую позицию в списке занял X.

Рейтинг оказался неоднозначным, поскольку в список не вошел Pixel 2 - один из лучших "камерофонов" по мнению многих специалистов, пишет со ссылкой на .

Полный перечень смартфонов с лучшими камерами выглядит так:

  1. X
  2. 8
  3. 8 Plus
  4. Samsung Galaxy S8+
  5. 7
  6. 6s Plus
  7. Samsung Galaxy S8
  8. Samsung Galaxy Note8
  9. 7 Plus
  10. Samsung Galaxy S8 Active

В ходе тестирования гаджетов специалисты оценивали цветопередачу, дозволение, визуальный шум и многие другие факторы.

"На самом деле различия в этой группе настолько малы, что их можно записать на счет небольших изменений в наших тестовых образцах. В качестве иллюстрации: Samsung Galaxy S8, S8+ и S8 Active используют один и тот же модуль камеры, но S8+ оказалась чуть лучше", - отмечают авторы рейтинга.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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