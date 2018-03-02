Эксперты журнала , принадлежащего некоммерческой организации союза потребителей , обнародовали рейтинг с десятью лучшими камерами смартфонов. Лидирующую позицию в списке занял X.

Рейтинг оказался неоднозначным, поскольку в список не вошел Pixel 2 - один из лучших "камерофонов" по мнению многих специалистов, пишет со ссылкой на .

Полный перечень смартфонов с лучшими камерами выглядит так:

X 8 8 Plus Samsung Galaxy S8+ 7 6s Plus Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy Note8 7 Plus Samsung Galaxy S8 Active

В ходе тестирования гаджетов специалисты оценивали цветопередачу, дозволение, визуальный шум и многие другие факторы.

"На самом деле различия в этой группе настолько малы, что их можно записать на счет небольших изменений в наших тестовых образцах. В качестве иллюстрации: Samsung Galaxy S8, S8+ и S8 Active используют один и тот же модуль камеры, но S8+ оказалась чуть лучше", - отмечают авторы рейтинга.

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