В Виннице работники автомойки угнали у клиентки ее новый электрокар, чтобы покататься. Вернуть назад не смогли, потому что у автомобиля закончился заряд батареи.

Женщина оставила автомобиль и пошла пить с подругой кофе. Когда вернулась, не застала ни своего транспортного средства, ни парня, которому отдала ключи, передает со ссылкой на .

"Мы подходим и спрашиваем: ребята, а где машина Все стоят, молчат, то есть никто мне ответить не может. У меня сразу слезы, паника", - рассказала девушка.

Владелец мойки извинился и сообщил, что ее машину забрали работники. Полицейские обнаружили электрокар посреди дороги в 15 км от Винницы. В его салоне находились двое пьяных мужчин. При этом водитель не имел прав. По его словам, красть машину он не собирался. Хотел просто покататься, так как электрокары ему попадались не часто.

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