Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала имя следующего соперника для украинского чемпиона в наилегчайшем весе Артема Далакяна (16-0, 11 КО).

Далакян на прошлой неделе в бою за вакантный пояс WBA единогласным решением судей (трижды по 118:109) разобрался с бывшим чемпионом мира Брайаном Вилория (38-6, 23 КО),передает со ссылкой на .

Согласно регламенту WBA, боксер, завоевавший вакантный пояс, должен в течение 120 дней провести обязательную защиту. Комитет по чемпионам WBA постановил, что соперником Далакяна должен стать 27-летний таец Сиричаи Таийен (49-3, 34 КО). Последний занимает в рейтинге организации третью строку.

WBA дала командам двух боксеров 30 дней на переговоры. В случае отсутствия соглашения будут проведены промоутерские торги.

Таийен в 2014 году уже претендовал на титул WBA, но техническим нокаутом уступил аргентинцу Хуану Карлосу Ревеко (39-4, 19 КО).

После победы над Вилорией Артем Далакян присоединился к компании Александра Усика и Василия Ломаченко и стал третьим действующим украинским чемпионом мира. Днепрянин является 11-м обладателем титула в истории страны.

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