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|Сын заместителя министра образования совершил преступление - СМИ
|02.03.2018 06:05
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В сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца, 17-летний Михаил, принял участие в разбойном нападении, чтобы завладеть дорогим мобильным телефоном.
Ковтунец-младший одолжил у знакомого пистолет. Сговорившись с двумя подельниками, он напал на курьера одного из интернет-магазинов, торгующих техникой. Об этом передает со ссылкой на .
22-го февраля злоумышленники оформили в интернет-магазине доставку по адресу: Артиллерийский переулок, 5а. Там они ждали курьера, угрожали ему пистолетом и применили физическую силу.
Однако тот сумел вырваться и убежать вместе с товаром. После этого пострадавший написал заявление в полицию. В ходе расследования курьер узнал в Ковтунце человека, который угрожал ему пистолетом.
О Ковтунце-младшем известно, что он студент 1-го курса Национальной академии .
Всем участникам нападения вручили подозрения о совершении преступления.
Сына нардепа от Радикальной партии 45-летнего Игоря Попова, 14-летнего Богдана, подозревают в разбойном нападении на продуктовый магазин на ул. Рокоссовского, 3, в . Ворвался в магазин со старшим на год другом. Оба были в балаклавах. Угрожали кассиру пистолетом, забрали 2,5 тыс. грн. Правоохранители проверяют причастность ребят еще к пяти ограблениям.