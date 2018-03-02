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|Олимпийский чемпион Абраменко получил награду от Порошенко
|02.03.2018 06:21
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наградил олимпийского чемпиона Пхенчхана во фристайле Александра Абраменко и его тренера Энвера Аблаева орденом "За заслуги" III степени,передает со ссылкой на .
"Вся Украина видела победный прыжок Александра Абраменко на ХХIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Это победа, о которой все мечтали, которую очень сильно ждали. Был рад вручить спортсмену и его тренеру Энверу Аблаеву орден "За заслуги" III степени", написал Порошенко.
Также НОК Украины признал фристайлиста Александра Абраменко лучшим спортсменом Украины в феврале, а старший тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев назван лучшим тренером последнего зимнего месяца.
На Олимпиаде-2018 Александр Абраменко завоевал для Украины единственную медаль, став Олимпийским чемпионом по фристайлу.
Абраменко стал первым олимпийским чемпионом в лыжной акробатике в истории Украины.