Трудовая миграция из Украины будет оставаться высокой еще 2-3 года, но в среднесрочной перспективе начнет снижаться,передает со ссылкой на .

"Высокий уровень эмиграции, в том числе в Польшу, серьезная причина для беспокойства. Количество украинских трудовых мигрантов варьируются от 1,3 до 2,3 миллиона человек. В краткосрочной перспективе мы прогнозируем, что эмиграция продолжит расти. Однако в среднесрочной ситуация улучшится. Ожидается приближения уровней заработной платы в европейским и улучшения качества жизни в Украине", - считает директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук, сообщили в пресс-службе ведомства.

В течение последних пяти лет произошли изменения в направлениях трудовой миграции украинцев.

"В 2012 году более 40% мигрантов работали в России. На Польшу приходилось около 15%. В 2017 году в Польше уже работало почти 40% трудовых мигрантов. В России их было около 25%. Таким изменениям способствовали более жесткие условия выдачи виз с российской стороны. Польша, наоборот, ослабила визовые требования. Кроме того, три года назад основными мигрантами быть жители западной части Украины. Сейчас значительную часть составляют жители восточной части страны", - говорит Сергей Николайчук.

По его словам, в третьем квартале 2017 года иностранцы, работающие в Польше, перечислили за границу 3,5 млрд злотых Это на 1,7 млрд злотых больше по сравнению с предыдущим годом. По данным Национального банка Польши 91% от общих переводов перечислено в Украину.

"За последние 2 года миграция привела к уменьшению рабочей силы в стране на 5-8%. Ранее уменьшение было 3-4%. Чаще только трудовыми мигрантами являются мужчины - 70%. В возрастном разрезе около 35% - эмигранты до 30 лет. Еще несколько лет назад численность молодых эмигрантов была значительно ниже", - добавил Николайчук.

Он подытожил, что в ближайшее время в Украине ожидается снижение уровня безработицы. Ведь заработная плата в номинальном измерении выросла примерно на 38%, в реальном - на 19%.

По результатам исследования Киевского международного института социологии, 31,6% украинцев хотят жить в более комфортных условиях. 9,4% - не могут себя профессионально реализовать в Украине. 45,2% готовы выехать за границу для того, чтобы получать больше денег.

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