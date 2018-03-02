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|Россия уверяет, что вывела истребители Су-57 из Сирии
|02.03.2018 07:00
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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что двое российских самолетов истребителей пятого поколения Су-57 вернулись из Сирии в .
Шойгу уверяет, самолеты успешно прошли боевые испытания в Сирии,
и уже находятся на территории России,передает со ссылкой на .
По словам министра, во время пребывания истребителей в Сирии, их сопровождали самолеты-лаборатории, а также, что самолеты отслеживали все параметры работы вооружения.
Откуда взялись спутниковые снимки Су-57, на которых
зафиксировано самолеты в Сирии, Шойгу не знает.
Боевой самолет был разработан для замены в российских ВВС
тяжелого истребителя Су-27. Серийное производство и поставки нового
истребителя намечены на 2018-2019 годы.
Сегодня, в мировой военный авиации, в основном используются истребители четвертого поколения. Разработками и внедрением новейших боевых самолетов пятого поколения занимаются только , Япония, Китай и .
Среди всех них только и Китай имеют на вооружении самолеты нового поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, и Chengdu J-20 соответственно.
В соцсетях появилось фото и видео самолетов, похожих на новейшие российские истребители Су-57, которые заходят на посадку на авиабазу Хмеймим в Сирии.