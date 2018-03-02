Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что двое российских самолетов истребителей пятого поколения Су-57 вернулись из Сирии в .

Шойгу уверяет, самолеты успешно прошли боевые испытания в Сирии, и уже находятся на территории России,передает со ссылкой на .

"Они действительно были там. Не долго, только два дня... Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад", цитирует Шойгу Интерфакс.

По словам министра, во время пребывания истребителей в Сирии, их сопровождали самолеты-лаборатории, а также, что самолеты отслеживали все параметры работы вооружения.

Откуда взялись спутниковые снимки Су-57, на которых зафиксировано самолеты в Сирии, Шойгу не знает.

"Фотографии, которые были опубликованы не знаю откуда потому что все самолеты были в укрытии все это время", - отметил он.

Боевой самолет был разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Серийное производство и поставки нового истребителя намечены на 2018-2019 годы.

Основными преимуществами новой модели над предыдущими является более высокая маневренность, низкая заметность для радаров, сверхзвуковая скорость без использования форсажа.

Сегодня, в мировой военный авиации, в основном используются истребители четвертого поколения. Разработками и внедрением новейших боевых самолетов пятого поколения занимаются только , Япония, Китай и .

Среди всех них только и Китай имеют на вооружении самолеты нового поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, и Chengdu J-20 соответственно.

В соцсетях появилось фото и видео самолетов, похожих на новейшие российские истребители Су-57, которые заходят на посадку на авиабазу Хмеймим в Сирии.

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