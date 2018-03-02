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Украина и Латвия подписали протокол о намерениях по работе украинской школы в Риге
02.03.2018 07:16
Украина и Латвия подписали протокол о намерениях по работе украинской школы в Риге По теме:

Украина и Латвия подписали протокол о намерениях между Министерствами образования и науки Украины и Латвии о работе украинской школы в Риге, а также основное соглашение о сотрудничестве между Рижским техническим университетом и Национальным техническим университетом "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского". Об этом сообщает со ссылкой на .

"Стороны выразили заинтересованность в межрегиональном сотрудничестве и помощи со стороны Латвии в процессе реформ в Украине. По итогам переговоров главы правительств приняли участие в подписании двух международных документов - протокола о намерениях между Министерствами образования и науки Украины и Латвии о работе украинской школы в Риге, а также основного соглашения о сотрудничестве между Рижским техническим университетом и Национальным техническим университетом "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе  Латвии одобрил во вторник, 23 января, перевод средних школ на государственный язык.







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