Оператор государственных лотерей "МСЛ" в связи с очередной волной информационной атаки на компанию, официально сообщил, что не причастен к российскому капиталу и опровергает все обвинения в финансировании терроризма.

Данную информацию подтверждает , которая подтвердила безосновательность санкций против МСЛ после проведения расследования по уголовному производству №22015101110000228. Исходя из постановления о закрытии данного производства, к такому выводу в пришли не только на основании собственного расследования, но и через данных, полученных от Интерпола, Министерства финансов Украины, Государственной фискальной службы Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины, передает со ссылкой на .

По информации компании "МСЛ", уведомила, что отправила в СНБОУ письмо с предложением об исключении компании из санкционного списка в связи с отсутствием причин для санкций.

Так же, компания МСЛ сообщает, что в период 2012-2017 гг. компания выплатила в бюджет Украины 1 млрд. грн. налогов и сборов, и 36 млн. грн. в виде военного сбора. Выплаты в бюджет Украины осуществлялись в том числе и в период дейсвтия санкций 2015-2017 гг.

Одновременно, МСЛ сообщает, что деятельность компании законна, так как согласно ст. 15.2 Закона Украины "Про государственные лотереи в Украине", ранее выданные лицензии продолжают действовать до момента принятия новых нормативно-правовых актов, которые регулируют условия выдачи новых лицензий.

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