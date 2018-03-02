Укрепление гривни состоялось благодаря увеличению поступлений валютной выручки от экспортеров на фоне сохранения благоприятной конъюнктуры на мировых рынках,передает со ссылкой на .

"Приток капитала нерезидентов вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров на фоне сохранения благоприятной конъюнктуры на мировых рынках положительно повлиял на предложение валюты на межбанковском рынке", - заявил и.о. главы правления Яков Смолий, пишет "Економічна правда".

Он добавил, что укрепление курса гривни к доллару произошло на фоне ослабления последнего на мировых валютных рынках.

"Если в целом рассматривать динамику курса гривни к корзине валют - основных торговых партнеров, она пока не создает предпосылок для более быстрого снижения инфляции", - подчеркнул Смолий.

Украины на 1 марта установил курс доллара на уровне 26,80 грн. Евро - 32,74 грн. Самый низкий курс гривни в этом году был зафиксирован 23 января - 28,87 грн за долл.

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