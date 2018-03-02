Российский карикатурист Борис Елкин продемонстрировал свое видение спора между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским на дебатах кандидатов в президенты ,передает со ссылкой на .

"Как охладить Жириновского, который не в меру разошедшегося на дебатах? Для этого вам понадобится один стакан воды и одна Ксения Собчак", - подписал Елкин.

Карикатуру опубликовало в своем Facebook издание DW.

Конфликт между политиками произошел во-время выступления другого кандидата на пост президента.

Во время предвыборных дебатов на пост президента Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР перебил Бабурина. Собчак попросила Жириновского успокоиться. После этого Жириновский начал грязно выражаться в ее адрес.

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