Мошенники придумали новую схему, как можно снимать деньги с банковских карточек клиентов.

Звонят к человеку. Голос-робот спрашивает: "Добрый день, это Валентина Степановна?", А через несколько секунд говорит - "Простите, ошиблась номером". Если перезвонить - номер звонки не принимает. Затем мошенники блокируют карточку мобильного абонента, к которому звонили, и получают новую. С ней снимают деньги в банкомате,передает со ссылкой на .

"Схема такова. В банкомате есть такая функция снять деньги без карты. Итак, злоумышленники идут к оператору и говорят, что сим-карточку телефона заблокировало и называют твой номер. Оператор спрашивает два последних номера, на которые звонили недавно. Мошенники называют свои же номера, из которых звонили Валентине Степановне. Ведь я перезванивала на этот номер. Потом моя карта блокируется, а им выдается новая с моим номером. И пока я думаю, почему не могу никуда позвонить, то шулерам приходит код из банка на мой номер, но на их уже телефон. Хорошо снимаются деньги, все чисто и ничего не докажешь", - рассказала клиентка одного из банков.

В банках призывают не перезванивать в таких случаях.

В сервисе Play обнаружено банковское приложение для Android "Универсальный мобильный банкинг", который является опасным для пользователей.

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