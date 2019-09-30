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|Информатора о разговоре Трампа и Зеленского взяли под федеральную защиту
|30.09.2019 18:48
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Работник американской разведки, который написал жалобу на разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, находится под федеральным защитой.
В письме его адвоката Эндрю Бакая говорится, что офис директора Национальной разведки активировал соответствующие ресурсы для их защиты. Информатор опасается за свою безопасность после угроз, поступивших в его адрес, передает со ссылкой на .News.
Сам Трамп заявил, что хочет лично встретиться с человеком, который подала на него жалобу после телефонного разговора с Зеленским.
25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в начали процедуру импичмента. Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.