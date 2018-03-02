Если в Уголовно процесульный кодекса до 15 марта не будут внесены изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов,передает со ссылкой на .

В октябре 2017 года парламент принял закон, которым внес изменения в хозяйственный, гражданский, административный кодексы и другие законодательные акты, напомнил он.

При подготовке законопроекта сделали много технических ошибок и если их не исправить и не внести изменения до 15 марта, когда он должен вступить в силу, то это парализует работу правоохранительной системы, продолжил главный полицейский.

Согласно этим изменениям, ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства, а также о проведении процессуальных следственных действий должны вноситься юридическими лицами, в случае с полицией - предусмотрено исключительно касательно областных главков полиции.

Следственные подразделения лишены возможности обращаться в локальный суд для получения разрешения на обыск, временного изъятия имущества, наложение ареста, избрание меры предосторожности.

В этом случае сотрудники всех следственных подразделений областной полиции будут обязаны обращаться с ходатайствами только в один суд, расположенный по месту расположения Главного управления Нацполиции в отдельной области.

"Как пример: все следственные подразделения города и Киевской области должны обращаться исключительно в Шевченковский районный суд города - по месту нахождения юридических лиц полиции в городе и Киевской области. Этим же судом будут рассматриваться все ходатайства следователей и ДФС", - пояснил он.

Это приведет к неоправданной трате времени следователем на получение указанных постановлений и значительно увеличит нагрузку на следственных судей местного суда.

Также следователь лишен права назначения экспертиз.

Также глава Нацполиции напомнил о безосновательном закрытии уголовных производств по формальному признаку.

Речь идет об обязанности следователя или прокурора закрыть уголовное производство в случае, когда срок досудебного расследования закончился, а личности так и не было сообщено о подозрении.

Сегодня в производстве следственных подразделений полиции находится более миллиона уголовных производств. Из них сообщено о подозрении только в 6,6 тысячах случаев.

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