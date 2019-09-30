Ночью в трое неизвестных избили 34-летнего работника прокуратуры.

Пострадавший в больнице, имеет ушибы грудной клетки, сообщает со ссылкой на источники между правоохранителей, передает со ссылкой на .

"Трое неизвестных неожиданно напали на сотрудника прокуратуры столицы, когда тот возвращался домой. Нападавшие нанесли потерпевшему несколько ударов по голове и туловищу, после чего сели в машину и поехали в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Полиция начала досудебное расследование. Нападающих разыскивают.

Неизвестные напали на прокурора и повредили его автомобиль в городе Доброполье Донецкой области. В коридоре 1-го этажа в здании суда на 28-летнего прокурора Константиновской местной прокуратуры напали несколько человек. Они били пострадавшего в живот

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